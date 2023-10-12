Benzema, Arabistan tercihinin nedenini açıkladı!

Real Madrid'den Suudi Arabistan ekibi Al Ittihad'a transfer olan Karim Benzema, açıklamalarda bulundu.



Fransız yıldız, Suudi Arabistan tercihi için, "Real Madrid'de yaptığım ve kazandığım her şeyle birlikte, yeni bir meydan okumayı denemek için iyi bir an olduğunu düşünüyordum. Çok uzun zamandır, futboldan önce bile hep buraya gelmek istemiştim ve futbol projesi devreye girdi. Bir anda büyüyen ve çok ses getiren bir projeydi. Bu yüzden kendi adıma hikayenin bir parçası olmak istedim. Suudi futbolunun gelişmesine yardımcı olmak istedim" şeklinde konuştu.



"GERÇEK MEKKE'DE YATIYOR"



Suudi Arabistan'da rahat hissettiğini aktaran Benzema, "Mekke'ye geldiğinizde kendinizi gerçeğin olduğu bir yerde buluyorsunuz. İyi ve temiz hissediyorsunuz. Bu olağanüstü bir duygu. Tüm Müslümanların bir gün Mekke'yi ziyaret etmesini diliyorum. Gerçek orada yatıyor. Mekke'de çok güzel şeyler var." dedi.



"ÇOK RAHAT HİSSEDİYORUM"



"Suudi Arabistan'da hem saha içinde hem de saha dışında kendimi çok iyi hissediyorum" diyen 35 yaşındaki yıldız futbolcu, "Gerçekten rahat hissediyorum. Ülke kollarını açarak beni kabul etti. Halkın sevgisini hissediyorum. Açıkçası bu beni mutlu ediyor. Ben de bunun karşılığını sahada vermek istiyorum" açıklamasında bulundu.



Benzema son olarak, "Taraftarlar burada büyük bir tutkuya sahip. Buradaki futbol seviyesi beni çok şaşırttı çünkü Avrupa'da çok fazla Suudi Arabistan futbolu izlemiyoruz. Şimdi daha sık izleniyor çünkü yıldızlar buraya transfer oldu" dedi.



Fransız yıldız, Real Madrid kariyerinin ardından Al Ittihad ile 2026 yılına kadar sürecek bir sözleşme imzalamıştı.



Suudi Arabistan ekibinde şu ana kadar 7 maçta sahaya çıkan Karim Benzema, 3 kez gol sevinci yaşadı.



