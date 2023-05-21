Benjamin Stambouli: "Toparlanamadık"

Adana Demirsporlu futbolcu Benjamin Stambouli, Beşiktaş'a mağlup oldukları maçın ardından açıklama yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Benjamin Stambouli: 'Toparlanamadık'
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21 Mayıs 2023 21:49
Adana Demirsporlu futbolcu Benjamin Stambouli, Beşiktaş'a mağlup oldukları maçın ardından konuştu.

Benjamin Stambouli yaptığı açıklamada, "Maça iyi başladık. İyi bir mücadele ortaya koyduk. İlk yarıda takım ruhuyla oynuyorduk. Bir hata yapınca geri dönmek zor oluyor. Rakibimiz bugün bizden çok daha iyiydi. Bundan da ders çıkarmalıyız. Ligi 4'üncü bitirmemiz resmileşti. Bu, kulübün bugüne kadarki en büyük başarısı. Böyle devam etmeye çalışacağız." dedi.

Ayrıca, "Bu tarz maçlarda en ufak detaylar maçı belirliyor. Rakibimizin attığı ikinci gol, zamanlama olarak bizim için en kötü zamanda oldu. Bu tarz maçlarda gol için uğraşırken savunmada hata yapınca geriye düşüyorsunuz. Ondan sonra toparlaması zor oluyor." ifadelerini kullandı.

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