Benhur Keser: 'Özel olarak hazırlanmıştık'

Rizesporlu futbolcular, Trabzonspor'u mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalar yaptı.



Dal Varesanovic yaptığı açıklamada, "Bu tip maçlarda kimin gol attığından ziyade 3 puan önemli oluyor. İyi mücadele ettik. Taraftarımızı mutlu etmek için çabaladık ve Trabzonspor'u ikinci kez mağlup ettik bu sene. Taraftarlarımız için çok mutluyum" dedi.



Taha Şahin de maçın ardından, "Çok mutluyuz. Biz bu stadyumda her maça kazanmak için çıkıyoruz. Bugün de elimizden geleni yaptık. Taraftarımız için ne kadar önemli olduğunu biliyorduk, onlara armağan ediyoruz" ifadelerini kullandı.



Benhur Keser ise, "Galibiyetten dolayı mutluyuz. Trabzonspor'un ne kadar güçlü bir takım olduğunu biliyorduk, bu maça özel olarak hazırlanmıştık. Galibiyeti taraftarımıza ve şehrimize armağan ediyoruz. Bu maçı unutup, Karagümrük maçına hazırlanacağız. Takım arkadaşımı kutluyorum." şeklinde konuştu.



