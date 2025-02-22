Bengisu Avcı, 'Okyanus Yedilisi'ni geçen ilk Türk kadını' olma hedefine kilitlendi

İtalya'da geçen ay düzenlenen IISA 6. Buz Yüzme Dünya Şampiyonası'nda 2.52.77'lik derecesiyle birinciliğe ulaşarak 200 metre karışıkta 25-29 yaş dünya rekorunu kıran, ayrıca 100 metre kelebekte altın, açık yaş kategorisinde de bronz madalya alan Bengisu Avcı, bu organizasyonun ardından "rüyam" dediği "Okyanus Yedilisi" için çalışmalara başladı.



Bengisu Avcı, Dünya Şampiyonası sonrası sadece 2 hafta izin yaptı. Antrenmanlarına geri dönen yüzücü, zorlu su kanallarına Urla ilçesinde, yaklaşık 15 derecelik deniz suyu sıcaklığında yaptığı çalışmalarla hazırlanıyor.



Okyanus Yedilisi'nden şimdiye kadar Cook Boğazı (Yeni Zelanda), Molokai Kanalı (Hawaii), Manş Denizi (İngiltere-Fransa), Catalina Kanalı (ABD) ve Cebelitarık Boğazı'nı (İspanya-Fas) geçmeyi başaran, Molokai Kanalı'nı geçen ilk ve tek Türk ünvanını elde eden genç sporcu, Kuzey Kanalı (İrlanda-İskoçya) ve Tsugaru Kanalı'nı (Japonya) da bu yıl tamamlayarak "Okyanus Yedilisi'ni geçen ilk Türk kadını" olma hayalini gerçeğe dönüştürmeyi amaçlıyor.



"Vazgeçmeden yola devam ediyorum"



Bengisu Avcı, AA muhabirine, geçen yıl iki zorlu parkuru bitirdiğini, 2025 başında kısa bir süre dinlenme fırsatı yakaladığını söyledi.



Yüzmeye 6 yaşında başladığını anlatan Avcı, "Milli takımda ülkemi açık suda temsil etmiştim ama özellikle 7 okyanus hedefi vardı. Çok da zor parkurlar. Dünyada 7'yi geçen sadece 34 kişi var. Yapmaya çalıştığım böyle bir branş." ifadelerini kullandı.



Avcı, ilk parkuru geçmek için Yeni Zelanda'daki Cook Boğazı'na gittiklerinde destekçilerinin olmadığını ifade ederek, şöyle konuştu:



"Tek başımızaydık. Orayı geçen ilk Türk sporcu oldum. Yeni Zelanda dönüşünde yeni parkurlara da kayıt yaptırmıştık zaten, hedef 7'yi bitirmek olduğu için. Bu benim hayalim. O yüzden bütün yıl gerçekten ara vermedim. Mayıs ayında Molokai Kanalı'nı geçmeyi denedim. Fakat zehirli bir denizanasına çarptım. Açık su olduğu için hiç belli olmuyor neyle karşılaşacağımız. Ekimde yeniden aynı parkura gittim ve 45 kilometreyi 12 saatte tamamladım. Molokai Kanalı'nı geçen ilk Türk sporcu oldum. 12 saat 10 dakikalık bu geçiş aynı zamanda dünyadaki en hızlı dördüncü derece ve kadınlarda Avrupa'da en hızlı derece oldu. Rekoru kırmaya da sadece 3 dakika yakındık. Heyecanlarla dolu bir yıldı benim için."



Bu yılki hedeflerinin Kuzey ve Tsugaru kanalları olduğunu kaydeden Avcı, henüz hangi tarihlerde yüzeceğinin belli olmadığını ifade etti.



Avcı, bu sene iki kanalı da yüzüp tamamlamak istediğini vurgulayarak, "Bu benim rüyam. Herkesin vardır bir rüyası. Belki çılgınlık, belki kilometreler sürüyor, pek çok şeyle karşılaşıyoruz ama içimde hissediyorum. Burayı tamamlamak istiyorum. O yüzden de vazgeçmeden yola devam ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.



Geçtiği parkurların çok az sporcu tarafından geçilebildiğine dikkati çeken Avcı, Türk gençlerine örnek olmak, tarihte "Örnek Türk kadını" olarak yerini almak istediğini kaydetti.



Avcı, antrenmanlarını İzmir'in yanı sıra Çanakkale'de de yapacağını sözlerine ekledi.



