BENFICA'NIN İLK 11'İNİN MALİYETİ FEGHOULI KADAR DEĞİL



Benfica, Perşembe akşam Galatasaray karşısına alt yapıdan yetiştirdiği; Ruben Dias (21), Ferro (21), Yuri Ribeiro (22), Florentino (19), Gedson Fernandes (20) ve João Félix'le (19) çıktı. Şampiyonlar Ligi ön elemesinde Fenerbahçe'yi de eleyen Portekiz ekibinin kadrosunda yer alan 6 genç oyuncunun maaşları yıllık 70 bin Euro ile 90 bin Euro arasında değişiyor.Benfica'nın perşembe akşam sahada olan oyuncuları arasında en fazla kazanan ismi 2 milyon Euro'ya oynayan Salvio'ydu. Onun dışında en fazla kazananlar; 400'er bin Euro'ya oynayan Vlachodimos, Corchia, Cervi ve Seferofic'ti.Ruben Dias, Ferro, Yuri Ribeiro ve Gedson 90'ar bin Euro'ya oynarken, João Félix ve Florentino ise 70'er bin Euro'ya forma giyiyor. Benfica'nın perşembe akşam sahada olan ilk 11'inin toplam maliyeti 4.1 milyon Euro olurken, sarı-kırmızılılar ise sadece Feghouli'ye garanti 3 milyon 850 bin Euro ödüyor. Bonuslar eklenince Cezayirli'nin tek başına maliyeti Benfica'dan fazla.Benfica, Fenerbahçe'yi elediğinde Ali Koç, Portekiz ekibinden Gedson'un 90 bin Euro kazandığını açıklamıştı. Portekizli gazeteciler ligde sadece 10-0 kazanılan Nacional maçında oynayan ve kariyerinde ilk kez Avrupa Kupası maçı oynayan Florentino'nun ise 70 bin Euro kazandığını söyledi. Florentino'nun bu rakamı genç takımın kaptanı olduğu için aldığını ekledi.