Benficalı futbolcuda kovid-19 çıktı

Portekiz'in Benfica kulübü, futbolcularından David Tavares'de koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.Yapılan duyuruda tüm takıma gerçekleştirilen koronavirüs testlerinden David Tavares'in testinde pozitif bulguya rastlandığı belirtildi. Portekizli genç yıldızın asemptomatik (belirti taşımayan) olmasına rağmen günlerdir evinde olduğu ve diğer takım arkadaşlarıyla herhangi bir temasının da uzun süredir olmadığı belirtildi.David Tavares 2016 yılında ezeli rakipleri Sporting'den Benfica'ya transfer olmuş geleceğin yıldız adaylarından biri olarak görülüyordu. Benfica B takımında sezonu geçiren 21 yaşındaki orta saha oyuncusu 13 maçta görev yapmıştı.