Benfica Juventus'u kupa dışına itti

Şampiyonlar Ligi H Grubu 5. haftasında Benfica, sahasında Juventus'u 4-3 yendi.

, Fotoğraf; EPA
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Benfica Juventus'u kupa dışına itti
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25 Ekim 2022 23:57
Şampiyonlar Ligi H Grubu 5. maçında Benfica ile Juventus karşı karşıya geldi.

Luz Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Benfica 4-3 kazanarak son 16'a kalmayı garantilerken Juventus'u ise kupanın dışına itti.

Mücadelenin 17. dakikasında Antonio Silva ile öne geçen Benfica'ya 21'de Kean cevap verdi. 28'de Joao Mario penaltıdan ve 35'te Rafa Silva'nın golleriyle Benfica ilk yarıyı 3-1 önde tamamladı.

İkinci yarıya da hızlı başlayan Benfica 50'de Rafa Silva ile skoru 4-1 yaptı. Bu dakikadan sonra ise Juventus direniş yaşadı. 77'de Milik ve 79'da McKennie'nin golleriyle farkı bire indiren Juventus, kalan dakikalarda başka gol bulamayınca Şampiyonlar Ligi'nden elenmekten kurtulamadı.

Bu sonuçla Benfica 11 puana yükseldi ve son 16'yı garantiledi. Juventus ise 3 puanda kalarak Şampiyonlar Ligi'nden elendi. Juventus haftaya PSG karşısında Avrupa Ligi'ne kalma yarışı verecek.

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