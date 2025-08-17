Benfica, deplasmanda tek golle güldü

Portekiz Ligi'nin 2.hafta mücadelesinde Benfica, Estrela'ya konuk oldu.
Estádio José Gomes'te oynanan karşılaşmayı Benfica, Estrela karşısında 1-0 kazandı.
Benfica'ya galibiyeti getiren golü, 60. dakikada penaltıdan Vangilis Pavlidis kaydetti.
Bu maçla birlikte ilk maçını oynayan Benfica, puanını 3'e yükseltirken Estrela ise 2. maçının ardından 1 puanda kaldı.
Milli oyuncumuz Kerem Aktürkoğlu maçta hiç süre almadı.
Benfica, Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında 20 Ağustos'ta Kadıköy'de Fenerbahçe'ye konuk olacak.
Benfica, Portekiz Ligi 3.hafta maçında ise Tondela'yı ağırlayacak. Mücadelenin kaybedeni Estrela ise 3. hafta maçında Alverca ile karşı karşıya gelecek.
