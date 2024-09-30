Benfica'da en güzel gol Kerem'den!

Benfica forması giyen Kerem Aktürkoğlu'nun Santa Clara maçında attığı gol kulüp tarafından eylül ayının en güzel golü seçildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Benfica'da en güzel gol Kerem'den!
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30 Eylül 2024 21:18
Benfica forması giyen Kerem Aktürkoğlu, gündemden düşmüyor.

Milli futbolcunun, Benfica ile ilk maçı olan Santa Clara karşılaşmasında attığı gol, Benfica'da eylül ayının en güzel golü seçildi.

Kerem'in golünde asist Orkun Kökçü'den gelmişti.

Benfica forması altında oldukça başarılı bir grafik ortaya koyan Kerem Aktürkoğlu, çıktığı 4 maçta 3 gol attI ve 2 asist yaptı.


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