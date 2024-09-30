Benfica'da en güzel gol Kerem'den!

🪄Benfica'da eylül ayının golü Kerem Aktürkoğlu'ndan pic.twitter.com/XhVkEaZJjC



— Sporxtv (@sporxtv) September 30, 2024

Benfica forması giyen Kerem Aktürkoğlu, gündemden düşmüyor.Milli futbolcunun, Benfica ile ilk maçı olan Santa Clara karşılaşmasında attığı gol, Benfica'da eylül ayının en güzel golü seçildi.Kerem'in golünde asist Orkun Kökçü'den gelmişti.Benfica forması altında oldukça başarılı bir grafik ortaya koyan Kerem Aktürkoğlu, çıktığı 4 maçta 3 gol attI ve 2 asist yaptı.