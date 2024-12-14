Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında Şanlıurfaspor, Pendikspor'u konuk etti.



Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi 2-1 kazandı.



Pendikspor'un golünü 27. dakikada Hasan Kılıç kaydetti. Şanlıurfaspor'a galibiyeti getiren goller ise 36. dakikada Aly Malle ve 85. dakikada Miraç Acer'den geldi.



Ligde 3 maçtır mağlup olan Şanlıurfa, bu galibiyet ile birlikte kötü seriye son verdi.



Bu sonuçla birlikte Şanlıurfaspor 21 puana ulaştı. Pendikspor ise 22 puanda kaldı.



Ligde bir sonraki hafta Şanlıurfaspor, Manisa FK'ya konuk olacak. Pendikspor ise İstanbulspor'u ağırlayacak.