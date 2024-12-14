İstanbulspor evinde 90. dakikada güldü!

Trendyol 1. Lig 16. hafta maçında İstanbulspor sahasında Erzurumspor FK'yı 3-2 mağlup etti.

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İstanbulspor evinde 90. dakikada güldü!
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14 Aralık 2024 15:29
Trendyol 1. Lig 16. hafta maçında İstanbulspor ile Erzurumspor FK ile karşılaştı. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanan maçı ev sahibi ekip 3-2 kazandı.

İstanbulspor'a galibiyeti getiren golleri 27. dakikada Vorobjovas, 72. dakikada Kubilay sönmez ve 90+3.dakikada Diarra kaydetti. Erzurum'un gollerini ise 23. dakikada Mamba, 77. dakikada Roshi attı.

İstanbulspor, ligde oynadığı son 4 maçta 3. galibiyetini aldı. Erzurumspor ise 2 maç sonra puan kaybetti.

Ev sahibi ekip bu sonucun ardından puanını 23'e çıkardı. Erzurumspor ise 28 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında İstanbulspor, Pendikspor'a konuk olacak. Erzurum ise Sakaryaspor'u ağırlayacak.

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