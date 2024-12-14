İstanbulspor evinde 90. dakikada güldü!

Trendyol 1. Lig 16. hafta maçında İstanbulspor ile Erzurumspor FK ile karşılaştı. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanan maçı ev sahibi ekip 3-2 kazandı.
İstanbulspor'a galibiyeti getiren golleri 27. dakikada Vorobjovas, 72. dakikada Kubilay sönmez ve 90+3.dakikada Diarra kaydetti. Erzurum'un gollerini ise 23. dakikada Mamba, 77. dakikada Roshi attı.
İstanbulspor, ligde oynadığı son 4 maçta 3. galibiyetini aldı. Erzurumspor ise 2 maç sonra puan kaybetti.
Ev sahibi ekip bu sonucun ardından puanını 23'e çıkardı. Erzurumspor ise 28 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında İstanbulspor, Pendikspor'a konuk olacak. Erzurum ise Sakaryaspor'u ağırlayacak.
İstanbulspor'a galibiyeti getiren golleri 27. dakikada Vorobjovas, 72. dakikada Kubilay sönmez ve 90+3.dakikada Diarra kaydetti. Erzurum'un gollerini ise 23. dakikada Mamba, 77. dakikada Roshi attı.
İstanbulspor, ligde oynadığı son 4 maçta 3. galibiyetini aldı. Erzurumspor ise 2 maç sonra puan kaybetti.
Ev sahibi ekip bu sonucun ardından puanını 23'e çıkardı. Erzurumspor ise 28 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında İstanbulspor, Pendikspor'a konuk olacak. Erzurum ise Sakaryaspor'u ağırlayacak.