Hatayspor'da tek parola galibiyet!

Göztepe'yi ağırlayacak olan Hatayspor galibiyet parolasıyla maça çıkacak.

Haber; AA, Fotoğraf; X.com
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Hatayspor'da tek parola galibiyet!
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14 Aralık 2024 14:56
Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında pazar günü Mersin'de Göztepe ile karşılaşacak.

Mersin Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak mücadeleyi hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

Ligde 14 maçta topladığı 8 puanla 18. sırada yer alan Hatayspor, 24 puanla 6. sırada bulunan rakibi karşısında galibiyet arayacak.

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