Hatayspor'da tek parola galibiyet!

Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında pazar günü Mersin'de Göztepe ile karşılaşacak.
Mersin Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak mücadeleyi hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.
Ligde 14 maçta topladığı 8 puanla 18. sırada yer alan Hatayspor, 24 puanla 6. sırada bulunan rakibi karşısında galibiyet arayacak.
Mersin Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak mücadeleyi hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.
Ligde 14 maçta topladığı 8 puanla 18. sırada yer alan Hatayspor, 24 puanla 6. sırada bulunan rakibi karşısında galibiyet arayacak.