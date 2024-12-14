Kayserispor'da Antalyaspor maçı öncesi 3 eksik

Antalyaspor deplasmanına konuk olacak Kayserispor'da üç isim karşılaşmada forma giyemeyecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Kayserispor'da Antalyaspor maçı öncesi 3 eksik
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
14 Aralık 2024 15:18
Bellona Kayserispor, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında pazar günü deplasmanda Onvo Antalyaspor ile karşılaşacak.

Saat 16.00'da Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanacak müsabakayı hakem Ali Şansalan yönetecek.

Karşılaşma öncesi Kayserispor 15 puanla 15. sırada yer alırken Antalyaspor 18 puanla 13. sırada buluyor. 

- Sarı-kırmızılı kulüpte 3 eksik var

Geçen hafta sahasında Alanyaspor'u 2-0'la geçen Kayseri temsilcisi 11 maçlık iç sahada galibiyet hasretine son vermişti.

Bu hafta deplasmanda 3 puan hedefleyen Kayserispor'da 3 önemli eksik bulunuyor. Kayserispor, Antalyaspor maçına takımın en istikrarlı isimlerinden kaleci Bilal Bayazit, stoper Majid Hosseini ve orta saha oyuncusu Kartal Kayra Yılmaz'dan yoksun çıkacak.

Yasal Uyarı: Bu haber kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery