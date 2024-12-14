Kayserispor'da Antalyaspor maçı öncesi 3 eksik

Bellona Kayserispor, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında pazar günü deplasmanda Onvo Antalyaspor ile karşılaşacak.Yasal Uyarı: Bu haber kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Saat 16.00'da Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanacak müsabakayı hakem Ali Şansalan yönetecek.
Karşılaşma öncesi Kayserispor 15 puanla 15. sırada yer alırken Antalyaspor 18 puanla 13. sırada buluyor.
- Sarı-kırmızılı kulüpte 3 eksik var
Geçen hafta sahasında Alanyaspor'u 2-0'la geçen Kayseri temsilcisi 11 maçlık iç sahada galibiyet hasretine son vermişti.
Bu hafta deplasmanda 3 puan hedefleyen Kayserispor'da 3 önemli eksik bulunuyor. Kayserispor, Antalyaspor maçına takımın en istikrarlı isimlerinden kaleci Bilal Bayazit, stoper Majid Hosseini ve orta saha oyuncusu Kartal Kayra Yılmaz'dan yoksun çıkacak.
Saat 16.00'da Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanacak müsabakayı hakem Ali Şansalan yönetecek.
Karşılaşma öncesi Kayserispor 15 puanla 15. sırada yer alırken Antalyaspor 18 puanla 13. sırada buluyor.
- Sarı-kırmızılı kulüpte 3 eksik var
Geçen hafta sahasında Alanyaspor'u 2-0'la geçen Kayseri temsilcisi 11 maçlık iç sahada galibiyet hasretine son vermişti.
Bu hafta deplasmanda 3 puan hedefleyen Kayserispor'da 3 önemli eksik bulunuyor. Kayserispor, Antalyaspor maçına takımın en istikrarlı isimlerinden kaleci Bilal Bayazit, stoper Majid Hosseini ve orta saha oyuncusu Kartal Kayra Yılmaz'dan yoksun çıkacak.