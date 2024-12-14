Dünya Okçuluk Federasyonu yönetimi, İstanbul'da toplandı

Dünya Okçuluk Federasyonu Yönetim Kurulu, İstanbul'da bir araya geldi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Dünya Okçuluk Federasyonu yönetimi, İstanbul'da toplandı
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14 Aralık 2024 15:04
 Dünya Okçuluk Federasyonu Yönetim Kurulu, İstanbul'da toplandı.

Türkiye Okçuluk Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Dünya Okçuluk Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Uğur Erdener'in başkanlığındaki toplantı yarın sona erecek.

Dünya okçuluğunda 2024 yılında gerçekleştirilen faaliyetlerin değerlendirildiği toplantıda, 2025 yılında düzenlenmesi planlanan faaliyetlerle ilgili görüşmeler de yapılıyor.

Türkiye Okçuluk Federasyonu yetkilileri, toplantıda 2025, 2026 ve 2027 yıllarında Türkiye'de düzenlenecek Dünya Okçuluk Federasyonu faaliyetleriyle ilgili sunumlar gerçekleştirecek.

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