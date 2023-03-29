Brooklyn Nets, Ben Simmons'ı sezonun geri kalanında oynatmayacağını duyurdu.



Simmons, geçtiğimiz ayın All-Star tatilinden önceki son maçından bu yana sırtındaki bir sinir sorunu nedeniyle forma giyememişti.



26 yaşındaki oyuncu geçen sezonun tamamında forma giymiş olsa da, bu sezonun büyük bir bölümünü diz ve sırt sakatlıkları nedeniyle kaçırmıştı.



Kontratının bitmesine iki yılı daha olan Simmons, 2023-24 sezonunda 37,8 milyon dolar ve 2024-25 sezonunda ise 40,3 milyon dolar kazanacak.





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