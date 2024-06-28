Ben Godfrey, Atalanta'ya transfer oldu

Atalanta, Everton'da forma giyen İngiliz stoper Ben Godfrey'i kadrosuna kattığını açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Ben Godfrey, Atalanta'ya transfer oldu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
28 Haziran 2024 23:48
İtalya Serie A ekiplerinden Atalanta, Everton'da forma giyen İngiliz stoper Ben Godfrey'i kadrosuna kattığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Atalanta'ya hoş geldin Benjamin Godfrey!" ifadeleri kullanıldı.

26 yaşındaki oyuncuyla kaç yıllık sözleşme imzalandığı açıklanmazken, Atalanta'nın bu transfer için Everton'a 12 milyon euro ödediği İngiliz basınında yer aldı.

Ben Godfrey, geçtiğimiz sezon Everton formasıyla 16 maçta sahaya çıkmıştı. Everton, Godfrey'i 2020 yılında Norwich City'den 27 milyon euro karşılığında transfer etmişti.
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery