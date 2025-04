Bellingham: 'Declan Rice'ın bunu yapabileceğini bilmiyordum'

Real Madrid'in genç yıldızı Jude Bellingham, Arsenal ile oynanacak Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında iddialı açıklamalarda bulundu.



İlk maçta alınan 3-0'lık mağlubiyetin ardından takımın inancını kaybetmediğini vurgulayan İngiliz orta saha, "Remontada" ruhunu sahaya yansıtacaklarını söyledi.



"BİLGİ KAYNAĞIM TIKTOK"



"Remontada mı? Son günlerde soyunma odasında en çok duyduğumuz kelime o." diyerek takımın geri dönüşe olan inancını açıkça dile getiren Bellingham, sosyal medyadan da esprili bir göndermede bulundu. Bellingham, açıklamasında "70'lerdeki geri dönüşleri biliyor muyum? TikTok'ta bazı klipler izledim, şimdilerde bilgi kaynağım orası zaten." dedi.



VINICIUS İÇİN AÇIKLAMA



İlk maçta takım arkadaşlarıyla yaşanan bazı gergin anlar sorulduğunda ise Bellingham, duyguların doğallığına vurgu yaptı. Genç yıldız, "Viní'ye kızgın mıyım? Bu futbol. Sahada çok şey tehlikede. Bazen takım arkadaşlarına, eşinden daha yüksek sesle konuşman normal. Bu dürüst diyaloglar ve acımasızlık, başarı için önemli." açıklaması yaptı.



"1 OLUMSUZ AN VARSA, 20 OLUMLU AN VAR"



Bellingham, sahadaki olumsuz görüntülere rağmen arka planda güçlü bir takım ruhu olduğunu belirtti ve "Sahada gördüğünüz tek bir olumsuz an varsa, bilin ki onun arkasında 20 olumlu an var." dedi.



"14 KM DAHA AZ KOŞTUK"



Genç oyuncu, takımın ilk maçta ciddi hatalar yaptığını da kabul etti ve "14 kilometre daha az koştuk, bu neredeyse bir oyuncuya eşdeğer. Geçen sezon da daha az koştuğumuz maçlar oldu ama o zaman ne zaman ne yapacağımızı biliyorduk. Emirates'te bunu başaramadık." ifadelerini kullandı.



Ancak bu hatalar takımın inancını zedelememiş. Bellingham, açıklamasının devamında "Otobüse bindiğimizde hepimiz bu turu çevirebileceğimize inanıyorduk." sözlerini sarf etti.



"KULÜBÜN GEÇMİŞİ GÜVEN VERİYOR"



"Yarın sadece geri dönüş zihniyetiyle sahadayız. Başka bir ihtimal yok." diyen Bellingham, Real Madrid'in tarihinden ve takımın potansiyelinden güç aldığını şu sözlerle ifade etti:



"Kulübün geçmişi bize güven veriyor, ama bu sezon da zaman zaman çok özel şeyler yapabileceğimizi gösterdik."



DECLAN RICE SÖZLERİ



Declan Rice'ın frikik gollerine de değinen Bellingham, rakibine takdir gösterdi: "Açıkçası Declan'ın bunu yapabileceğini bilmiyordum, helal olsun." dedi ve gülümsedi.



"BU TAKIMDA HERKESTEN GALİBİYET BEKLENİYOR"



Son olarak baskı altında oynamanın büyüklüğüne değinen yıldız oyuncu, "Bu takımda herkesten galibiyet bekleniyor. Baskı var ama bu da insanların sana güvendiğini gösteriyor." ifadelerini kullandı.