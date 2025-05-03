Trabzonspor'dan yeni hamle: Artem Bondarenko

Trabzonspor, gelecek sezonun kadro yapılanması için çalışmalarına haftalar öncesinden start verirken, transfer planlamasında hedeflenen altı bölge netleşti: forvet, sol kanat, sol bek, 10 numara, 8 numara ve stoper. Bordo-mavili ekip, bu doğrultuda listeyi şekillendirmeye başladı.
Forvet hattı için Paul Onuachu ile Simon Banza'nın yanı sıra Brezilyalı Romulo da takibin merkezinde yer alıyor. Orta saha takviyesi için ise Premier Lig temsilcisi Burnley'den Josh Brownhill gündemde.
Sol kanat alternatifi olarak ise Espanyol'un kaptanı Javi Puado'nun ismi ön plana çıkıyor. Ancak yönetimin gözdesi Artem Bondarenko'dan da vazgeçildiği söylenemez.
UKRAYNA PAZARINA YOĞUN İLGİ: BONDARENKA YENİDEN GÜNDEMDE
Ukrayna futbol pazarına büyük ilgi gösteren Trabzonspor, yaz transfer döneminde Zorya Luhansk'tan stoper Batagov'u 1.8 milyon euro karşılığında transfer etmişti.
Devre arasında ise Shakhtar Donetsk'ten forvet Danylo Sikan ve sağ kanat oyuncusu Oleksandr Zubkov için toplamda 12 milyon euro'luk yatırım yapmıştı.
Bu oyuncuların sergilediği yüksek performans, yönetimin Ukrayna pazarındaki ilgisini artırırken; Shakhtar forması giyen 10 numara Artem Bondarenko için bir kez daha harekete geçileceği öğrenildi.
Bordo-mavililer, devre arasında da nabız yoklamış ve 24 yaşındaki oyuncu için 7 milyon euro'luk teklif sunmuştu. Ancak Shakhtar Donetsk, yıldız oyuncusunun yerini dolduramayacağını belirterek bu rakamı yeterli bulmamış, 12 milyon euro talebinde ısrarcı olmuştu.
33 MAÇTA 9 GOL, 2 ASİST
Shakhtar altyapısından yetişerek A takıma yükselen Bondarenko, bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti. 1.87 metre boyundaki futbolcu, 2024-25 sezonunda çıktığı 33 resmi maçta 9 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.
Asıl mevkisi 10 numara olan oyuncu, merkez orta saha ve sağ kanat bölgelerinde de görev alabiliyor. Güncel piyasa değeri 10 milyon euro olan yıldız isim, Shakhtar ile 2028 yılına kadar sözleşme altında bulunuyor.
TEKLİF YENİDEN MASADA OLACAK
Trabzonspor yönetimi, devre arasında transferi gerçekleştiremediği Artem Bondarenko için sezon sonunda yeni bir teklif sunmaya hazırlanıyor. Kulüp tarihinin en yüksek bonservis tekliflerinden biri olan 7 milyon euro'nun masaya konduğu ilk girişimde olumlu sonuç alınamamıştı.
Ancak Karadeniz ekibi, teknik kapasitesi, fizik gücü ve çok yönlü oyun yapısıyla öne çıkan Bondarenko'yu kadroya katmakta kararlı.
[Haber 61]
Forvet hattı için Paul Onuachu ile Simon Banza'nın yanı sıra Brezilyalı Romulo da takibin merkezinde yer alıyor. Orta saha takviyesi için ise Premier Lig temsilcisi Burnley'den Josh Brownhill gündemde.
Sol kanat alternatifi olarak ise Espanyol'un kaptanı Javi Puado'nun ismi ön plana çıkıyor. Ancak yönetimin gözdesi Artem Bondarenko'dan da vazgeçildiği söylenemez.
UKRAYNA PAZARINA YOĞUN İLGİ: BONDARENKA YENİDEN GÜNDEMDE
Ukrayna futbol pazarına büyük ilgi gösteren Trabzonspor, yaz transfer döneminde Zorya Luhansk'tan stoper Batagov'u 1.8 milyon euro karşılığında transfer etmişti.
Devre arasında ise Shakhtar Donetsk'ten forvet Danylo Sikan ve sağ kanat oyuncusu Oleksandr Zubkov için toplamda 12 milyon euro'luk yatırım yapmıştı.
Bu oyuncuların sergilediği yüksek performans, yönetimin Ukrayna pazarındaki ilgisini artırırken; Shakhtar forması giyen 10 numara Artem Bondarenko için bir kez daha harekete geçileceği öğrenildi.
Bordo-mavililer, devre arasında da nabız yoklamış ve 24 yaşındaki oyuncu için 7 milyon euro'luk teklif sunmuştu. Ancak Shakhtar Donetsk, yıldız oyuncusunun yerini dolduramayacağını belirterek bu rakamı yeterli bulmamış, 12 milyon euro talebinde ısrarcı olmuştu.
33 MAÇTA 9 GOL, 2 ASİST
Shakhtar altyapısından yetişerek A takıma yükselen Bondarenko, bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti. 1.87 metre boyundaki futbolcu, 2024-25 sezonunda çıktığı 33 resmi maçta 9 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.
Asıl mevkisi 10 numara olan oyuncu, merkez orta saha ve sağ kanat bölgelerinde de görev alabiliyor. Güncel piyasa değeri 10 milyon euro olan yıldız isim, Shakhtar ile 2028 yılına kadar sözleşme altında bulunuyor.
TEKLİF YENİDEN MASADA OLACAK
Trabzonspor yönetimi, devre arasında transferi gerçekleştiremediği Artem Bondarenko için sezon sonunda yeni bir teklif sunmaya hazırlanıyor. Kulüp tarihinin en yüksek bonservis tekliflerinden biri olan 7 milyon euro'nun masaya konduğu ilk girişimde olumlu sonuç alınamamıştı.
Ancak Karadeniz ekibi, teknik kapasitesi, fizik gücü ve çok yönlü oyun yapısıyla öne çıkan Bondarenko'yu kadroya katmakta kararlı.
[Haber 61]