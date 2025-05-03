Fenerbahçe'nin En-Nesyri'den bonservis beklentisi!

Fenerbahçe sezon başında kadrosuna kattığı En-Nesyri'yi 30 milyon euroya satış listesine koydu.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'nin En-Nesyri'den bonservis beklentisi!
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03 Mayıs 2025 11:01
Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, sezon başında 2 aylık bir uğraş sonucunda 19 milyon 500 bin euroya kadrosuna kattığı Youssef En-Nesyri'yi satış listesine koydu.

Sarı-lacivertli yönetim, Faslı golcünün bedelini ise 30 milyon euro olarak belirledi.

Devre arasında Arap yarımadasından teklifler gelmiş, yönetim, kabul etmemişti. Sarılacivertliler, Nesyri için sezon sonunda da benzer tekliflerin geleceğine inanıyor.

PERFORMANSI

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 47 maça çıkan En-Nesyri, 26 gol ve 7 asistlik katkı yaptı.

 
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