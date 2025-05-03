İngiltere'den Gabriel Sara'ya kuşatma!

Galatasaray'ın orta sahadaki kilit ismi Gabriel Sara, Premier Lig kulüplerinin radarına girdi. Pep Guardiola'nın çok beğendiği Brezilyalı oyuncuya Manchester City'nin yanı sıra üç İngiliz kulübü daha talip oldu. Sarı-kırmızılı yönetim ise tekliflere kapıyı şimdilik kapattı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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İngiltere'den Gabriel Sara'ya kuşatma!
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03 Mayıs 2025 12:31
Şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerleyen Galatasaray'da, orta sahada takımın en etkili isimlerinden biri olan Gabriel Sara, İngiliz kulüplerinin ilgisini üzerine çekmeye devam ediyor.

Geçtiğimiz gün İngiliz basınında yer alan haberlere göre, Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola'nın Sara'yı çok beğendiği ve Galatasaray'a yakın zamanda bir teklif sunulabileceği belirtilmişti. Ada basını, bu iddianın üzerine yeni gelişmeleri de gündeme taşıdı.

CITY YALNIZ DEĞİL

Caught Offside'da yer alan haberde, Sara'ya talip olan tek Premier Lig kulübünün Manchester City olmadığı vurgulandı. Wolverhampton, Everton ve Nottingham Forest gibi kulüplerin de Brezilyalı yıldız için devrede olduğu belirtildi. Aynı haberde, "Galatasaray oyuncusunu satmak istemiyor ancak 40 milyon Euro civarındaki bir teklif değerlendirmeye alınabilir" ifadelerine yer verildi.

GALATASARAY'IN PLANI NET

Teknik direktör Okan Buruk'un takımda kalmasını ısrarla istediği Sara için, sarı-kırmızılı yönetim gelen teklifleri değerlendirme niyetinde değil. Ancak teklifin çok yüksek bir seviyeye ulaşması halinde, yönetimin masaya oturabileceği konuşuluyor.

Öte yandan, Galatasaray cephesinde Sara'nın Brezilya Milli Takımı'na yükselmesi halinde piyasa değerinin daha da artacağı hesap ediliyor. Bu da transferden elde edilebilecek potansiyel geliri doğrudan etkileyebilir. 

 
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