Şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerleyen Galatasaray'da, orta sahada takımın en etkili isimlerinden biri olan Gabriel Sara, İngiliz kulüplerinin ilgisini üzerine çekmeye devam ediyor.Geçtiğimiz gün İngiliz basınında yer alan haberlere göre, Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola'nın Sara'yı çok beğendiği ve Galatasaray'a yakın zamanda bir teklif sunulabileceği belirtilmişti. Ada basını, bu iddianın üzerine yeni gelişmeleri de gündeme taşıdı.Caught Offside'da yer alan haberde, Sara'ya talip olan tek Premier Lig kulübünün Manchester City olmadığı vurgulandı. Wolverhampton, Everton ve Nottingham Forest gibi kulüplerin de Brezilyalı yıldız için devrede olduğu belirtildi. Aynı haberde,ifadelerine yer verildi.Teknik direktör Okan Buruk'un takımda kalmasını ısrarla istediği Sara için, sarı-kırmızılı yönetim gelen teklifleri değerlendirme niyetinde değil. Ancak teklifin çok yüksek bir seviyeye ulaşması halinde, yönetimin masaya oturabileceği konuşuluyor.Öte yandan, Galatasaray cephesinde Sara'nın Brezilya Milli Takımı'na yükselmesi halinde piyasa değerinin daha da artacağı hesap ediliyor. Bu da transferden elde edilebilecek potansiyel geliri doğrudan etkileyebilir.