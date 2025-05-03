Solskjaer, Fenerbahçe'yi durdurma planını hazırladı; Gedson

Yardımcılarıyla birlikte gece gündüz Fenerbahçe'nin maçlarını izleyen Ole Gunnar Solskjaer, derbide Anderson Talisca'yı, Portekizli oyuncusuyla etkisiz hâle getirmeyi planlıyor.

Haber; Türkiye, Fotoğraf; AA
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Solskjaer, Fenerbahçe'yi durdurma planını hazırladı; Gedson
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03 Mayıs 2025 12:12
Son güncelleme 03 Mayıs 2025 12:13
Beşiktaş'ta zorlu Fenerbahçe derbisi öncesi nefesler tutuldu. Camia kötü geçen sezonda büyük maçlarda elde edilen galibiyetlerden bir yenisini daha bekliyor.

Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer de gece gündüz mesai yapıyor. Yardımcılarıyla birlikte Fenerbahçe'nin son dönemdeki bütün maçlarını izleyerek analiz yapan Norveçli teknik adam, galibiyet için önceliğini belirledi.

TALISCA'YI DURDURMAK İSTİYOR

Fenerbahçe'nin attığı son 17 golün 8'ine imzasını koyan Anderson Talisca'yı durdurmak isteyen Solskajer, bu görevi Gedson Fernandes'e verecek.

"FAUL YAPMAYIN!"

Norveçli çalıştırıcı, Talisca'nın etkisiz hale gelmesi durumunda Fenerbahçe'nin hücumda üretkenliğini çok azalacağı görüşünde.

Gedson Fernandes maçta Talisca'yı adım adım takip ederek durdurmaya çalışacak. Portekizli orta sahanın hücumlara destek verdiği anlarda da Talisca yine boş bırakılmayacak. Bu durumda Talisca'nın çevresinde Amir Hadziahmetovic olacak.

Öte yandan, Talisca'nın frikiklerdeki etkinliğini de hesaba katan Solskjaer, oyuncularını kritik bölgelerde faul yapmaması konusunda da uyardı.



 
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