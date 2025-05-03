Al Hilal'de Jorge Jesus ile yollar ayrıldı!

Suudi Arabistan ekibi Al Hilal, teknik direktör Jorge Jesus ile yollarını ayırdığını açıkladı.

, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Al Hilal'de Jorge Jesus ile yollar ayrıldı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
03 Mayıs 2025 01:48
Suudi Arabistan Pro Lig temsilcisi Al Hilal'de beklenen ayrılık gerçekleşti.

Al Hilal, teknik direktör Jorge Jesus ile karşılıklı anlaşma sonucunda yolların ayrıldığını açıkladı.

AL HİLAL'DE NE YAPTI?

70 yaşındaki teknik direktör, bu sezon Al Hilal'in başında 46 maça çıktı. Al Hilal bu mücadelelerin 32'sini kazandı, 6'sı berabere bitti ve 8'inde mağlup oldu.

Al Hilal'de teknik direktörlük görevine yardımcı antrenör Mohammed Al-Shalhoub getirildi.

 

 

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.