Ole Gunnar Solskjaer'den Immobile kararı!

Süper Lig'de pazar günü Fenerbahçe'ye konuk olacak Beşiktaş'ta teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in ileri uçta kimin oynatacağı merak konusu oldu.
Solskjaer, hem 4-2-3-1 hem de 4-6-0 planları üzerinde dururken, Ciro İmmobile'nin yeri garanti değildi. Ancak Norveçli hoca, yaptığı denemeler ve ekibiyle birlikte rakip analizi sonrası kararını verdi.
SON KARAR 4-2-3-1
Solskjaer'in Fenerbahçe derbisinde takımını sahaya 4-2-3-1 sistemiyle çıkarması ve İmmobile'ye de santrafor bölgesinde şans vermesi bekleniyor.
"MOTİVE VE HAZIR HİSSEDİYORUM"
Hatayspor maçında hat-trick yapan İtalyan yıldızın da derbide sahada olmak istediği, bununla ilgili olarak da teknik ekiple görüşüp, "Kendimi motive ve iyi hissediyorum. Forma giymeye hazırım" dediği aktarıldı.
HIRS VE İSTEKTEN MEMNUN
Oyuncusunun antrenmandaki hırsı ve isteğinden memnun kalan Solskjaer, Hatay maçında moral bulan İmmobile'yi, bu arzusunu pozitife çevirmek istediği için ilk 11'de görevlendireceği aktarıldı.
Solskjaer, hem 4-2-3-1 hem de 4-6-0 planları üzerinde dururken, Ciro İmmobile'nin yeri garanti değildi. Ancak Norveçli hoca, yaptığı denemeler ve ekibiyle birlikte rakip analizi sonrası kararını verdi.
SON KARAR 4-2-3-1
Solskjaer'in Fenerbahçe derbisinde takımını sahaya 4-2-3-1 sistemiyle çıkarması ve İmmobile'ye de santrafor bölgesinde şans vermesi bekleniyor.
"MOTİVE VE HAZIR HİSSEDİYORUM"
Hatayspor maçında hat-trick yapan İtalyan yıldızın da derbide sahada olmak istediği, bununla ilgili olarak da teknik ekiple görüşüp, "Kendimi motive ve iyi hissediyorum. Forma giymeye hazırım" dediği aktarıldı.
HIRS VE İSTEKTEN MEMNUN
Oyuncusunun antrenmandaki hırsı ve isteğinden memnun kalan Solskjaer, Hatay maçında moral bulan İmmobile'yi, bu arzusunu pozitife çevirmek istediği için ilk 11'de görevlendireceği aktarıldı.