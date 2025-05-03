Ole Gunnar Solskjaer'den Immobile kararı!

Fenerbahçe derbisinde hangi formasyonla sahaya çıkacağı konusunda 4-6-0 ile 4-2-3-1 arasında kararsız kalan Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer tercihini yaptı. Ole Gunnar Solskjaer'in Ciro Immobile için de kararını verdiği ileri sürüldü.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Imago
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Ole Gunnar Solskjaer'den Immobile kararı!
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03 Mayıs 2025 10:26
Süper Lig'de pazar günü Fenerbahçe'ye konuk olacak Beşiktaş'ta teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in ileri uçta kimin oynatacağı merak konusu oldu.

Solskjaer, hem 4-2-3-1 hem de 4-6-0 planları üzerinde dururken, Ciro İmmobile'nin yeri garanti değildi. Ancak Norveçli hoca, yaptığı denemeler ve ekibiyle birlikte rakip analizi sonrası kararını verdi.

SON KARAR 4-2-3-1

Solskjaer'in Fenerbahçe derbisinde takımını sahaya 4-2-3-1 sistemiyle çıkarması ve İmmobile'ye de santrafor bölgesinde şans vermesi bekleniyor.

"MOTİVE VE HAZIR HİSSEDİYORUM"

Hatayspor maçında hat-trick yapan İtalyan yıldızın da derbide sahada olmak istediği, bununla ilgili olarak da teknik ekiple görüşüp, "Kendimi motive ve iyi hissediyorum. Forma giymeye hazırım" dediği aktarıldı.

HIRS VE İSTEKTEN MEMNUN

Oyuncusunun antrenmandaki hırsı ve isteğinden memnun kalan Solskjaer, Hatay maçında moral bulan İmmobile'yi, bu arzusunu pozitife çevirmek istediği için ilk 11'de görevlendireceği aktarıldı.



 
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