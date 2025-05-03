Galatasaray'da rehavet alarmı!

Galatasaray'da şampiyonluk yolunda adımlar temkinli atılıyor. Başkan Dursun Özbek ve Teknik Direktör Okan Buruk, son 5 haftaya girilirken rehavet uyarısı yaparak oyunculara odaklanmaları çağrısında bulunuyor.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da rehavet alarmı!
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03 Mayıs 2025 10:17
Son güncelleme 03 Mayıs 2025 10:19
Galatasaray'da Başkan Dursun Özbek ile Teknik Direktör Okan Buruk, son derece temkinli bir yaklaşım sergiliyor. Fenerbahçe'nin 5 puan önünde son 5 haftaya giren sarı-kırmızılılarda, Kemerburgaz'da yere sağlam basılıyor ve oyunculara adeta psikolojik destek sağlanıyor.

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde bir odası bulunan ve son dönemde bu tesise sık sık giden Başkan Özbek ile Okan Buruk, oyunculara sürekli olarak rehavet konusunda uyarılarda bulunuyor ve dikkatlerini toplamaları için çaba harcıyor.

"SANKİ ŞAMPİYON OLMUŞUZ GİBİ..."

İkilinin hem takım toplantılarında hem de bireysel görüşmelerde, "Transfer dedikodularına kulak asmayın. Öncelikli hedefimiz sezonu çifte kupayla tamamlamak. Ligdeki avantajımız sanki şampiyon olmuşuz gibi bir hava yaratıyor, bu durumun motivasyonumuzu etkilemesine izin vermemeliyiz" şeklinde telkinlerde bulunduğu öğrenildi.

"ADIM ADIM İLERLEYECEĞİZ"

Özbek ile Buruk'un ayrıca, "Son haftalardaki performansımız oldukça güçlü ve bu da taraftarımıza güven veriyor. Aynı kararlılık ve inançla sahaya çıkmaya devam etmeliyiz. Sezon boyunca beklenmeyen puan kayıplarını genelde evimizde yaşadık. Bu yüzden Sivas maçına özel önem atfediyoruz. Her karşılaşmayı bir final gibi görüp adım adım ilerleyeceğiz" ifadelerini kullandıkları bildirildi.

"GÜÇLÜ OYUNUMUZA GÜVENİYORUZ"

Sarı-kırmızılı yönetim de takımın son düzlüğe çıkarkenki durumuyla ilgili olumlu değerlendirmelerde bulunuyor. İdareciler, "Puan farkı ne olursa olsun, sergilediğimiz güçlü oyuna güveniyoruz. Savunmada oldukça sağlam bir görüntü çiziyoruz, hücumda da oyuncularımız formda" yorumunu yaptı. 

 
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