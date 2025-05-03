Livakovic-De Bruyne el ele!

Hırvat medyasında yer alan haberlere göre Dominik Livakovic ile Kevin De Bruyne, Suudi ekibi Neom FC'nin yolunu tutacak.

Haber; Akşam, Fotoğraf; AA
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Livakovic-De Bruyne el ele!
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03 Mayıs 2025 14:40
Son güncelleme 03 Mayıs 2025 14:45
Fenerbahçe'de Dominik Livakovic'in geleceği belirsizliğini koruyor. Bu sezon sık sık kaleyi İrfan Can Eğribayat'a kaptıran Hırvat file bekçisi, kalan 5 haftalık süreçte forma şansı bulamaması durumunda sezon sonunda takımdan ayrılmayı planlıyor.

Teknik direktör Jose Mourinho'nun, sezon genelinde kalede tercihini İrfan Can'dan yana kullanması Livakovic cephesinde hayal kırıklığı yarattı.

HEDEFİ 2026 DÜNYA KUPASI

2026 Dünya Kupası'nda Hırvatistan'ın bir numarası olmayı hedefleyen deneyimli kaleci, bu hedefini tehlikeye atmamak için düzenli forma giyebileceği bir kulübe gitmeye sıcak bakıyor.

Livakovic'in kararını, sezonun son 5 maçında alacağı süreler ve Mourinho'nun tercihleri belirleyecek. Fenerbahçe cephesinde ise kaleci rotasyonunda yaz aylarında önemli değişiklikler yaşanabilir.

ARABİSTAN İHTİMALİ

Hırvat basınında yer alan haberlere göre Livakovic, Arabistan'a transfer olabilir. 

Hırvat file bekçisinin, Manchester City'den ayrılma kararı alan Kevin De Bruyne'le birlikte Suudi ekibi Neom FC'ye transfer olacağı iddia edildi.

LİGE YÜKSELECEKLER

Neom FC, Suudi Arabistan 2.Ligi'nde yer alıyor fakat ligde 72 puanla zirvede yer alıyor.

2028'E KADAR SÖZLEŞMESİ VAR

30 yaşındaki tecrübeli eldivenin Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2028 yılında bitiyor.



 
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