Alperen ve Rockets, seriyi 7. maça taşıdı

Houston Rockets, Golden State Warriors'ı deplasmanda mağlup ederek seriyi 7. maça taşıdı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Alperen ve Rockets, seriyi 7. maça taşıdı
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03 Mayıs 2025 09:36
NBA Batı Konferansı Play-Off serisi altıncı maçında Golden State Warriors ile Houston Rockets karşı karşıya geldi. Chase Center'de oynanan mücadeleyi konuk ekip Rockets, 115-107'lik skorla kazandı.

Houston Rockets forması giyen milli oyuncumuz Alperen Şengün, 21 sayı 14 ribaund ve 6 asist ile takımının yıldızı oldu. Fred Vanvellet 29 sayı 8 ribaund 8 asist, Steven Adams 17 sayı 5 ribaund, Amen Thompson 14 sayı 7 ribaund ile oynadı.

Golden State Warriors'ta Stephen Curry 29 sayı 7 ribaund, Jimmy Butler 27 sayı 9 ribaund 8 asist ile mücadele etti.

İki takım arasında Batı yarı finaline çıkacak 7. ve son maç 5 Mayıs pazarı pazartesiye bağlayacan gece 03.30'da oynanacak.

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