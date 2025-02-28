Belgrad fatihi Sylvain Francisco

Zalgiris Kaunas, Sylvain Franciso'nun 25 sayı ile oynadığı maçta Kızılyıldız'ı deplasmanda mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Belgrad fatihi Sylvain Francisco
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28 Şubat 2025 01:15
THY EuroLeague'in 27. haftasında Kızılyıldız ile Zalgiris Kaunas karşı karşıya geldi. Beogradska Arena'da oynanan mücadeleyi konuk ekip Zalgiris, 86-80'lik skorla kazandı.

Zalgiris'te Sylvain Francisco, 25 sayı 6 ribaund ve 4 asistle galibiyetin mimari oldu. Alen Smailagic 15 sayı, Deividas Sirvydis 12 sayı ile galibiyete katkı verdi.

Kızılyıldız'da Filip Petrusev'in 16 sayı, Nemanja Nedovic 14 sayı, Joel Bolomboy 12 sayı ile mücadele etti.

Zalgiris Kaunas, 27 maçta 13. galibiyetini elde etti. 3 maçlık galibiyet serisi sona eren Kızılyıldız ise 11. yenilgisini aldı.

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