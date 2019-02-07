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Belçika'dan Luyindama için flaş itiraf!

Standard Liege'in savunma oyuncusu Merveille Bokadi, takımdan ayrılıp Galatasaray'a giden Christian Luyindama hakkında çarpıcı sözler kullandı.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Belçika'dan Luyindama için flaş itiraf!
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07 Şubat 2019 16:15
Devre arası transfer döneminde Standard Liege'den Galatasaray'a transfer olan Christian Luyindama için eski takımından flaş açıklamalar geldi.

Standard Liege'in savunma oyuncusu Merveille Bokadi, Luyindama'nın gidişinin ardından savunmadaki yeni partneri Zinho Vanheusden hakkında konuştu.

''LUYINDAMA'DAN DAHA İYİ FUTBOLCU''

Belçika basınına konuşan Bokadi, ''Vanheusden, Luyindama'dan daha iyi futbolcu. Kimse bu takımın daha kötüye gideceğini düşünmesin. Aksine daha iyi yerlere geleceğiz.'' sözlerini kullandı.

Luyindama'nın ayrılığının ardından Liege'in yeni stoperi olan 19 yaşındaki Zinho Vanheusden, Inter'den kiralık olarak takıma katılmıştı.

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