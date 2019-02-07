Devre arası transfer döneminde Standard Liege'den Galatasaray'a transfer olaniçin eski takımından flaş açıklamalar geldi.Standard Liege'in savunma oyuncusu, Luyindama'nın gidişinin ardından savunmadaki yeni partneri Zinho Vanheusden hakkında konuştu.Belçika basınına konuşan Bokadi, ''Kimse bu takımın daha kötüye gideceğini düşünmesin. Aksine daha iyi yerlere geleceğiz.'' sözlerini kullandı.Luyindama'nın ayrılığının ardından Liege'in yeni stoperi olan 19 yaşındaki Zinho Vanheusden, Inter'den kiralık olarak takıma katılmıştı.