Belçika, EuroBasket şampiyonu oldu

2023 Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası finalinde Belçika, İspanya'yı 64-58 yenerek tarihinde ilk Avrupa şampiyonluğuna ulaştı.



Slovenya'nın başkenti Lübliyana'daki Arena Stozice'de yapılan final maçında ilk çeyreği 17-13 önde geçen İspanya, devreye de 32-25 önde girdi.



İspanya, üçüncü çeyreği de 48-43 önde geçmesine rağmen Belçika, son çeyrekte farkı kapatarak öne geçti ve maçı da 6 sayı farkla 64-58 kazandı.



F.BAHÇELİ EMMA 'MVP' SEÇİLDİ



Belçika'da Emma Meesseman, kaydettiği 24 sayı ile maçın en skorer oyuncusu olarak galibiyette önemli rol oynadı.



Fenerbahçeli Meesseman, turnuvanın da "En Değerli Oyuncusu" (MVP) seçildi.



2017 ve 2021'deki turnuvaları üçüncülükle tamamlayan Belçika, tarihindeki ilk Avrupa şampiyonluğunu elde etti





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