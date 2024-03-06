Belçika'dan Fenerbahçe'ye Gilloise uyarısı!

, Konferans Ligi son 16 turu karşılaşmasında Belçika'nın Union Saint Gilloise takımına konuk olacak. Kritik maç öncesi Belçika'da muhabir Valerie Van Avermaet, Union Saint Gilloise'i değerlendirdi."Union Saint-Gilloise, sezon başından beri Belçika'nın en formda takımı konumunda. Bazı Avrupa maçlarının ilk 10 dakikasına sahada uyur gibi başlamaları dışında bir zayıf noktalarından bahsetmek zor.Fenerbahçe yarın akşamki maçta; ikili mücadelelerde güçlü, kolay skor bulan ve asla pes etmeyen bir rakiple karşılaşacak. Frankfurt'u elediler, açıkçası bu turu da geçmemeleri için bir neden yok.Union Saint-Gilloise, birçok alanda güçlü bir takım. Bunların başında, gol atma konusundaki başarıları geliyor. Bu sezon hemen her maçta skor ürettiler. Gol sevinci yaşayamadıkları son maçı aylar önce, 30 Kasım'da Toulouse karşısında oynamışlardı. Hücumdaki bu etkinliğin nedeni, ileri uçta oynayan oyuncuların son derece formda olması. Forvetlerin yanı sıra orta saha oyuncusu Cameron Puertas, kanat bekleri CastroMontes ve Lapoussin hatta stoper Ross Sykes bile rahatlıkla gol atabilen isimler. Yani tehlikenin nereden geleceği belli olmuyor.""St.Gilloise'un dikkat çeken bir diğer yönü de asla pes etmemesi. 2-0 geri düşseler bile mücadeleyi bırakmıyorlar ve genelde istediklerini almayı başarıyorlar. Belçika'da mental anlamda ne kadar iyi olduklarını herkes biliyor. Açıkçası zayıf bir yönlerinden bahsetmek kolay değil. Sezon başından beri Belçika'nın en formda takımı olduklarına şüphe yok. Ancak Avrupa Kupaları'ndaki maçlara zaman zaman iyi başlayamadıkları oldu. Bazı karşılaşmaların ilk 10 dakikasında sahada uyur gibiydiler. Eğer yarınki mücadelede de benzer bir durum olursa, Fenerbahçe erken bir baskıyla bunu avantaja çevirebilir.""Takımın yıldız ismi Camreon Puertas. Ofansif orta saha oyuncusu için her hafta asist yapmak alışılmış bir şey ve bunun yanı sıra gol yollarında da etkili. 8 gol, 19 asistlik istatistiğiyle Avrupa çapında pozisyonunun en iyileri arasında yer alıyor. Puertas, korner ve serbest vuruşları etkileyici bir şekilde kullanıyor. Öte yandan ikili mücadelelerde adeta bir canavar ve 90 dakika bitmeyen bir enerjiye sahip. Fenerbahçe yarın akşamki maçta; ikili mücadelelerde güçlü, kolay skor bulan ve asla pes etmeyen bir rakiple karşılaşacak. Bir önceki turda Frankfurt'u elediler, açıkçası Fenerbahçe'yi de elememeleri için hiçbir neden yok."