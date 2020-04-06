Digiturk, spor paketi olan üyelerine verdiği ücretsiz eğlence içeriği izleme hakkının yanı sıra şimdi, erteleme hakkı da tanıyarak taraftara desteğini sürdürüyor. Yayıncı kuruluş bu zorlu dönemde üyelerine sunduğu yeni imkanlar, dünyadaki diğer yayıncıların sunduklarına kıyasla oldukça cazip.Bu zorlu dönemde mümkün olan en iyi hizmeti sunmak için tüm eğlence içeriklerini erişime açan Türk futbolunun resmi yayıncısı Digiturk, spor paketi üyelerine yeni bir imkan daha sunarak taraftara destek oluyor.Digiturk müşteri hizmetleri ekibi, bu imkandan yararlanmak isteyen üyelere farklı öneriler de sunarak kendileri için en uygun seçeneği tercih etmelerini sağlayacak.Spor paketi üyelerine sunulan bu yeni imkan, Digiturk'ün iki hafta önce toplumsal dayanışma amacıyla mevcut üyelerine ve yeni üye olacaklara sunduğu fırsatların bir devamı niteliğinde. Digiturk birkaç gün önce, ertelenen spor müsabakaları yeniden başlayana kadar, tüm dizi ve film kanallarını spor paketi üyelerinin ücretsiz erişimine açmış, eğlence içeriklerine de daha fazla üyenin erişmesini sağlamıştı. Ayrıca beIN CONNECT'e yeni üye olan herkese tüm eğlence içeriklerini 1 ay boyunca ücretsiz izleyebilme hakkı tanımıştı. Digiturk'ün bu zorlu dönemde üyelerine sunduğu tüm imkanlar, Türkiye'nin en iyi içeriğine benzersiz erişim fırsatı sağlıyor., konuya ilişkin açıklamasında, "Teknik servislerimiz ve bayilerimiz bu zorlu dönemde üyelerimize kesintisiz hizmet vermek için büyük bir özveriyle, onların güvenliği ve rahatı için tüm tedbirleri alarak çalışmaya devam ediyorlar. Ayrıca, tüm Digiturk ailesi ile gurur duyuyorum; çünkü Türk futbolu başta olmak üzere dünyanın önde gelen spor organizasyonları tamamen durmuşken üyelerimize, mümkün olan en iyi içeriği mümkün olan en iyi fiyatlarla sunmak için kimse onlar kadar hızlı hareket edemezdi" dedi.