NBA'de normal sezon heyecanı, geride bıraktığımız gece oynanan dokuz karşılaşmayla devam etti.



MAGIC 111-99 PISTONS



Orlando Magic, Little Caesars Arena'da Detroit Pistons'ı 111-99 mağlup etti.



Franz Wagner 38 sayıyla kariyer rekorunu kırdığı maçta Magic'i galibiyete taşıyan isim oldu. Paolo Banchero 20 sayı, 6 ribaund ve 7 asistle oynadı.



Pistons'ta Cade Cunningham ve Jaden Ivey 18'er sayı kaydettiler. Ausar Thompson benchten 17 sayı, 7 ribaund ve 3 blokla katkı sağladı.



SUNS 140-112 WIZARDS



Phoenix Suns, Capital One Arena'da Washington Wizards'ı 140-112 yendi.



Bradley Beal, 43 sayı, 6 asist ve 2 top çalma performansıyla Suns'ı galibiyete taşıdı. Jusuf Nurkic ve Kevin Durant 18'er sayı kaydederken, Devin Booker 14 sayı ve 6 asistle maçı tamamladı.



Deni Avdija 24 sayı ve 3 ribauntla takımının en skoreriydi. Daniel Gafford 15 sayı ve 7 ribaundla oynadı. Eugene Omoruyi benchten 16 sayı ve 10 ribaundlık katkı sağladı.



CELTICS 131-91 GRIZZLIES



Boston Celtics, TD Garden'da Memphis Grizzlies'i 131-91 devirdi.



Celtics'te Jayson Tatum 34 sayı, 8 ribaund ve 7 asistle galibiyette önemli rol oynadı. Kristaps Porzingis 26 sayı, 8 asist ve 2 blokla oynarken, Derrick White 15 sayı, 3 ribaund ve 3 asistle maçı tamamladı.



Scotty Pippen Jr., benchten 19 sayı, 6 ribaund ve 4 asistle oynayarak Grizzlies'in en skorer ismi oldu. GG Jackson ise 18 sayı ve 7 ribaund kaydetti.



CLIPPERS 103-95 HEAT



LA Clippers, Kaseya Center'da Miami Heat'i 103-95 mağlup etti.



Kawhi Leonard, Clippers'a 25 sayı, 11 ribaund, 4 asist, 2 top çalma ve 2 blokla liderlik etti. James Harden 21 sayı, 11 asist ve 8 ribaundla oynarken, Norman Powell 16 sayıyla, Paul George ise 15 sayı, 7 ribaund ve 4 asistle oynadı.



Heat cephesinde Jimmy Butler 21 sayı, 4 ribaund, 3 asist ve 2 top çalmayla öne çıktı. Terry Rozier 17 sayı, 7 ribaund, 5 asist ve 2 top çalmayla oynarken, Bam Adebayo ve Josh Richardson 14'er sayı kaydettiler.



PACERS 115-99 HORNETS



Indiana Pacers, Spectrum Center'da Charlotte Hornets'ı 115-99 yıktı.



Pacers'ta Pascal Siakam 25 sayı, 9 asist ve 8 ribaundla takımının en skorer ismi oldu. Aaron Nesmith 22 sayı, 8 ribaund, 4 asist ve 1 top çalmayla oynarken, Tyrese Haliburton 17 sayı, 4 asist ve 2 blokla maçı tamamladı.



Hornets cephsinde Brandon Miller 35 sayı ve 6 ribaundla mücadele etti. PJ Washington ise 22 sayı, 9 ribaund, 2 asist, 2 top çalma ve 1 blok kaydetti.



TIMBERWOLVES 111-90 ROCKETS



Minnesota Timberwolves, Houston Rockets'ı Target Center'da 111-90 mağlup etti.



Anthony Edwards, 32 sayı ve 6 ribaundla Timberwolves'u galibiyete taşıdı. Rudy Gobert 17 sayı, 13 ribaund ve 4 blokla oynarken, Karl-Anthony Towns 14 sayı, 10 ribaund ve 2 blokla mücadele etti.



Rockets'ta temsilcimiz Alperen Şengün 15 sayı, 10 ribaund, 1 top çalma ve 1 blokla takımın en skoreriydi. Cam Whitmore ise 14 sayı, 2 ribaund ve 1 top çalmayla oynadı.



THUNDER 135-127 RAPTORS



Oklahoma City Thunder, Paycom Center'da konuk ettiği Toronto Raptors'ı iki uzatmaya giden maçta 135-127 devirdi.



Josh Giddey 24 sayı, 6 ribaund ve 2 blokla Thunder'ın en skoreriydi. Shai Gilgeous-Alexander 23 sayı, 9 ribaund, 14 asist, 2 top çalma ve 3 blokla oynarken, Luguentz Dort 22 sayı, 7 ribaund, 4 asist ve 1 top çalmayla oynadı.



RJ Barrett 23 sayı, 7 ribaund, 4 asist, 1 top çalma ve 1 blokla Raptors'a liderlik etti. Jakob Poeltl 19 sayı, 12 ribaund, 3 asist ve 2 blokla oynarken, Scottie Barnes ise 19 sayı, 9 asist ve 1 blok ekledi.



JAZZ 123-108 BUCKS



Utah Jazz, Vivint Arena'da konuk ettiği Milwaukee Bucks'ı 123-108 mağlup etti.



Jazz'de Lauri Markkanen 21 sayı, 3 ribaund ve 2 asistle takımın en skorer ismiydi. Collin Sexton 19 sayı ve 3 asistle oynarken, Keyonte George 19 sayı, 10 ribaund ve 2 asist kaydetti.



Bucks'ta Giannis Antetokounmpo 33 sayı, 7 ribaund ve 13 asistle mücadele etti. Bobby Portis ise 27 sayı, 7 ribaund ve 3 top çalmayla oynadı.



NUGGETS 112-103 TRAIL BLAZERS



Denver Nuggets, Ball Arena'da konuk ettiği Portland Trail Blazers'ı 112-103 yendi.



Nuggets'ta Nikola Jokic 29 sayı, 8 ribaund, 7 asist ve 2 top çalmayla takımı galibiyete taşıyan isim olurken, Jamal Murray 21 sayı, 5 ribaund, 10 asist ve 2 blokla oynadı.



Trail Blazers'ta Deandre Ayton 27 sayı, 9 ribaund, 4 asist ve 2 blokla mücadele etti. Anfernee Simons ise 26 sayı, 6 ribaund ve 9 asistle oynadı.



