Phoenix Suns guardı Bradley Beal, Suns formasıyla ilk kez benche alındığı Philadelphia 76ers karşılaşması sonrası konuştu.



Beal geçtiğimiz gece 76ers'a karşı alınan 109-99'luk galibiyette benchten 25 sayı bularak takımının en skorer oyuncusu oldu.



Suns'ın bu karşılaşma öncesinde dört maçlık bir mağlubiyet serisinde olması sebebiyle başantrenör Mike Budenholzer, Beal ve Jusuf Nurkic'i Ryan Dunn ve Mason Plumlee'ye karşılık benche alarak, kadroda birkaç değişiklik yapmaya karar vermişti.



Dokuz yıl sonra ilk kez benchten oyuna dahil olduğu karşılaşmanın ardından 31 yaşındaki oyuncu, bu geçişi yapmanın "biraz zor" olduğunu itiraf etti:



"Koç bir karar vermiş. Oturup onunla tartışacak ve dikkatleri dağıtacak değilim. Böyle pislik hareketlere gerek yok. Yalnızca çıkıp oyunumu oynamam lazım. O noktadan ne olacaksa olur. Ama halen bu ligde bir ilk beş oyuncusu olduğuma dair inancım tam. Kimseye saygısızlık etmek istemem ama düşüncem budur."



Miami Heat yıldızı Jimmy Butler'ın dahil olduğu takas görüşmeleriyle adı geçen Beal, takas vetosu maddesi içeren beş yıllığı 251 milyon dolarlık sözleşmesinin üçüncü sezonunda yer alıyor.



Suns guardına bu bench hamlesinin mevzubahis söylentilerle ilgili olup olmadığı sorulduğunda ise, şu yanıtı verdi:



"Eğer öyleyse bile, son kararı ben vereceğim için benimle iletişime geçilmesi gerekiyor. Bana hitap edilene ve birileri farklı bir şey söyleyene dek, halen Suns oyuncusuyum demektir."



Beal, bu sezon 32 maçta ortalama 18.1 sayı, 3.7 ribaund ve 3.2 asist üretiyor ve Suns ekibi ise 17-19'luk derecesiyle Batı Konferansı'nda 12'nci sırada yer alıyor.



