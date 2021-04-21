Bayern'in son kurbanı Bayer Leverkusen oldu

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) Bayern Münih sahasında Bayer Leverkusen'i 2-0 yendi.
Lider Bayern Münih, Bundesliga'nın 30. haftasında Allianz Arena'da Bayer Leverkusen'i konuk etti.
Karşılaşmaya hızlı başlayan Bavyera ekibi, 7. dakikada Eric Maxim Choupo-Moting ve 13. dakikada Joshua Kimmich'in attığı gollerle ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.
İkinci yarıda iki takım da gol bulamayınca Bayern Münih karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.
Lider Bayern Münih, Bundesliga'nın 30. haftasında Allianz Arena'da Bayer Leverkusen'i konuk etti.
Karşılaşmaya hızlı başlayan Bavyera ekibi, 7. dakikada Eric Maxim Choupo-Moting ve 13. dakikada Joshua Kimmich'in attığı gollerle ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.
İkinci yarıda iki takım da gol bulamayınca Bayern Münih karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.