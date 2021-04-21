Bayern'in son kurbanı Bayer Leverkusen oldu

Bayern Münih, Leverkusen'i konuk ettiği maçı kazanarak zirvede puan farkını 10'a çıkardı.

Haber; AA, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Bayern'in son kurbanı Bayer Leverkusen oldu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
20 Nisan 2021 23:32
Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) Bayern Münih sahasında Bayer Leverkusen'i 2-0 yendi.

Lider Bayern Münih, Bundesliga'nın 30. haftasında Allianz Arena'da Bayer Leverkusen'i konuk etti.

Karşılaşmaya hızlı başlayan Bavyera ekibi, 7. dakikada Eric Maxim Choupo-Moting ve 13. dakikada Joshua Kimmich'in attığı gollerle ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.

İkinci yarıda iki takım da gol bulamayınca Bayern Münih karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.



SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.