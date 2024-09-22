Bayern Münih'ten Wirtz açıklaması!

Bayern Münih Sportif Direktörü Christoph Freund, Bayer Leverkusen'in yıldız ismi Florian Wirtz ile ilgili gelen soruya cevap verdi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Bayern Münih'ten Wirtz açıklaması!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
22 Eylül 2024 15:59
Bayern Münih Sportif Direktörü Christoph Freund, Bayer Leverkusen'in yıldız ismi Florian Wirtz için konuştu.

Wirtz ile 2025 yazında sözleşme imzalama ihtimalleri sorusuna cevap veren Freund, "Elimizdeki kadrodan çok memnunuz. Wirtz harika bir oyuncu ve milli takımda Jamal ile birlikte oynuyorlar. Önümüzdeki aylarda neler olacağını söyleyemem." ifadelerini kullandı.

21 yaşındaki Florian Wirtz, bu sezon çıktığı 6 maçta 5 gol attı ve 1 asist yaptı.

Güncel piyasa değeri 130 milyon euro olarak gösterilen Alman futbolcunun kulübü Bayer Leverkusen ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery