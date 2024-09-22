Bayern Münih'ten Wirtz açıklaması!

Bayern Münih Sportif Direktörü Christoph Freund, Bayer Leverkusen'in yıldız ismi Florian Wirtz için konuştu.



Wirtz ile 2025 yazında sözleşme imzalama ihtimalleri sorusuna cevap veren Freund, "Elimizdeki kadrodan çok memnunuz. Wirtz harika bir oyuncu ve milli takımda Jamal ile birlikte oynuyorlar. Önümüzdeki aylarda neler olacağını söyleyemem." ifadelerini kullandı.



21 yaşındaki Florian Wirtz, bu sezon çıktığı 6 maçta 5 gol attı ve 1 asist yaptı.



Güncel piyasa değeri 130 milyon euro olarak gösterilen Alman futbolcunun kulübü Bayer Leverkusen ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.



