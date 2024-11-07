Bayern Münih'ten transfer yanıtı!

Bayern Münih Sportif Direktörü Christoph Freund, transfer konusunda baskı olup olmadığına cevap verdi.



Freund, ocak ayındaki transfer dönemi için herhangi bir baskı olmadığını söyledi.



Christoph Freund, "Elimizdeki kadrodan çok memnunuz. Ocak transferi dönemi için üzerimizde bir baskı yok. Bazı önemli oyuncuların sözleşmelerinin bitmesine az kaldı, odaklandığımız ve tartıştığımız konu bu. Yapacak çok işimiz var." dedi.



SÖZLEŞMESİ BİTENLER



Bayern Münih'te; Leroy Sane, Joshua Kimmich, Alphonso Davies, Alexander Nübel, Eric Dier, Thomas Müller, Manuel Neuer ve Sven Ulreich gibi isimlerin sözleşmeleri sezon sonunda bitiyor.



