Bayern Münih'te 4 isimle yollar ayrılabilir!

Bundesliga ve Şampiyonlar Ligi'nde yoluna dolu dizgin devam eden Bayern Münih için sürpriz bir iddia gündeme geldi.



4 FUTBOLCU BİRDEN



Foot Mercato'da yer alan habere göre; Alman devindeki pozisyonlarından memnun olmayan; Niklas Süle, Corentin Tolisso, Benjamin Pavard ve Kingsley Coman'ın devre arasında takımdan ayrılabileceği belirtildi.



Alman savunma oyuncusu Niklas Süle'nin sözleşmesinin sonuna gelecek olması ve kulüpte kendisini yeterli kadar değer verilmediği düşüncesi nedeniyle ayrılmayı düşündüğü kaydedildi.



TOLISSO'DAN BONSERVİS BEKLENTİSİ



Sözleşmesi sezon sonunda bitecek bir başka isim Corintin Tolisso'nun ise adının Real Madrid ile anılmasının ardından, Bayern Münih'in ara transferde az da olsa bir bonservis geliri kazanmak istediği ve satışına sıcak baktığı ifade edildi.



PAVARD MERKEZDE OYNAMAK İSTİYOR



Takımdaki bir başka Fransız futbolcu Benjamin Pavard'ın da oynadığı pozisyonundan memnun olmadığı, merkez savunmacı olarak oynamak istediği ve maaşında artış istediği aktarıldı. Pavard'ın bu isteklerinin yerine getirilmemesi durumunda ise takımdan ayrılmayı düşündüğü kaydedildi.



COMAN BELİRSİZ!



Sözleşmesi 2023'te bitecek Kingsley Coman'ın ise, kulüple yeni sözleşme görüşmelerine başlamasına rağmen, istediği yıllık ücretin Alman kulübü tarafından karşılanmasının zor olduğu ve geleceğinin henüz tam olarak netlik kazanmadığı vurgulandı.





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