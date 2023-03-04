Almanya Ligi'nde 23. hafta maçında Stuttgart ile Bayern Münih karşı karşıya geldi. Bayern Münih 2-1'lik skorla galibiyete ulaştı.



Bayern Münih'e galibiyeti getiren golleri 39. dakikada Matthijs de Ligt ve 62. dakikada Maxim Choupo-Moting kaydetti.



Stuttgart'ın tek golü 88. dakikada Juan Jose Perea'dan geldi.



Bu galibiyetin ardından Bayern Münih puanını 49 yaptı. Dortmund da aynı puanla haftayı kapattı. Kümede kalma savaşı veren Stuttgart 19 puanda kaldı.



Almanya Ligi'nde gelecek hafta Stuttgart, Eintracht Frankfurt'a konuk olacak. Bayern Münih, Augsburg'u ağırlayacak.





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