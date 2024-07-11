Bayern Münih, Palhinha'yı açıkladı

Bayern Münih, uzun süredir gündemde yer alan Joao Palhinha transferini resmiyete döktü.

Haber; AA, Fotoğraf; bayern.de
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Bayern Münih, Palhinha'yı açıkladı
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11 Temmuz 2024 12:02
Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Bayern Münih, İngiliz ekibi Fulham'dan 29 yaşındaki Portekizli orta saha oyuncusu Joao Palhinha'yı kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "29 yaşındaki Portekizli oyuncu, 30 Haziran 2028'e kadar geçerli 4 yıllık bir sözleşmeyle takıma katılıyor." denildi.

Bayern Münih, bu transfer için Fulham'a 50 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'da (EURO 2024) çeyrek finalde elenen Portekiz Milli Takımı'nda da oynayan Palhinha, geçen sezon Fulham'da 39 maçta 4 gol atıp, 1 asist yaptı.

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