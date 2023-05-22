Bayern Münih'in yeni hedefi Vlahovic

Bayern Münih, Juventus forması giyen Sırp forvet Dusan Vlahovic ile ilgileniyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Bayern Münih'in yeni hedefi Vlahovic
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22 Mayıs 2023 17:46
Bayern Münih, yeni sezondaki 9 numara transferi için listesine yeni bir isim ekledi.

Daha önce Alman devi için Harry Kane ve Victor Osimhen gibi isimler yazılırken, bu kez Dusan Vlahovic iddiası geldi.

Sky Sport'ta yer alan habere göre, Bayern Münih'in Juventus'ta forma giyen Vlahovic ile ilgilendiği aktarıldı.

Juventus'un, istediği teklif gelmesi ve Vlahovic'e iyi bir alternatif bulması durumunda satışa sıcak baktığı öne sürüldü.

Bu sezon Juventus'ta 41 maçta süre alan 23 yaşındaki Vlahovic, 14 gol attı ve 4 asist yaptı.

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