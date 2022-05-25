Bayern Münih, Gravenberch'i bitiriyor

Almanya Bundesliga ekiplerinden Bayern Münih'in, Hollanda Eredivisie ekiplerinden Ajax'ın yıldız oyuncusu Ryan Gravenberch'i kadrosuna katmak üzere olduğu öne sürüldü.



Hollanda basınından Telegraaf'ın haberine göre; Münih ekibi, Gravenberch'in transferi konusunda Ajax ile anlaştı. Habere göre Ajax bu transferden 19 milyon euro ve 5.5 milyon euro ek maddeler kazanacak. Ayrıca Hollanda ekibinin Gravenberch'in bir sonraki transferinden yüzde 7.5 pay alacağı ifade edildi.



Bayern Münih, bu transferi tamamlaması halinde Faslı sağ bek Noussair Mazraoui'nin ardından ikinci Ajaxlı oyuncuyu bu yaz kadrosuna katmış olacak.

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