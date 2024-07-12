Bayern'den Doue'ye 35 milyon euroluk teklif!

Bayern Münih, Rennes forması giyen Desire Doue için 35 milyon euroluk teklif yaptı. İşte detaylar...

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Bayern'den Doue'ye 35 milyon euroluk teklif!
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12 Temmuz 2024 18:46
Teknik direktör Vincent Kompany'nin raporu doğrultusunda görüşmelerini sürdüren Bayern Münih, sürpriz bir teklif yaptı.

Le Parisien'de yer alan habere göre; Bayern Münih, Rennes'e Desire Doue için resmi teklifini sundu.

Haberde Alman devinin 19 yaşındaki kanat oyuncusu için 35 milyon euroluk teklif yaptığı belirtildi.

İLK TEKLİF GERİ ÇEVİRLDİ

Genç yeteneği için daha fazla bonservis bekleyen Fransız kulübü, bu teklifi geri çevirdi.

Bayern Münih'in daha iyi bir teklifle Fransız kulübünün kapısını yeniden çalacağı ifade edildi.

Galatasaray'ın ilgilendiği Guela Doue'nin kardeşi olan Desire Doue, Rennes formasıyla 76 maça çıktı ve 8 gol, 7 assit yaptı.

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