Bayer Leverkusen'i yıkan haber!

Almanya Bundesliga ekiplerinden Bayer Leverkusen'e yıldız futbolcusu Florian Wirtz'ten kötü haber geldi.
Werder Bremen ile ligde oynanan maçta sakatlanan ve oyundan çıkmak zorunda kalan yıldız futbolcunun, ayak bileğindeki sakatlık nedeniyle dört hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.
Bayer Leverkusen'de bu sezon 39 maçta süre bulan Florian Wirtz, 15 gol attı ve 13 asist yaptı.
Werder Bremen ile ligde oynanan maçta sakatlanan ve oyundan çıkmak zorunda kalan yıldız futbolcunun, ayak bileğindeki sakatlık nedeniyle dört hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.
Bayer Leverkusen'de bu sezon 39 maçta süre bulan Florian Wirtz, 15 gol attı ve 13 asist yaptı.
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