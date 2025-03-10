Bayer Leverkusen'i yıkan haber!

Bayer Leverkusen'de Florian Wirtz, ayak bileğindeki sakatlık nedeniyle dört hafta forma giyemeyecek.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Bayer Leverkusen'i yıkan haber!
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10 Mart 2025 18:01
Almanya Bundesliga ekiplerinden Bayer Leverkusen'e yıldız futbolcusu Florian Wirtz'ten kötü haber geldi.

Werder Bremen ile ligde oynanan maçta sakatlanan ve oyundan çıkmak zorunda kalan yıldız futbolcunun, ayak bileğindeki sakatlık nedeniyle dört hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Bayer Leverkusen'de bu sezon 39 maçta süre bulan Florian Wirtz, 15 gol attı ve 13 asist yaptı.


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