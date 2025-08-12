12 Ağustos
Qarabag FK-KF Shkendija
19:00
12 Ağustos
Kopenhag-Malmö FF
20:00
12 Ağustos
Fenerbahçe-Feyenoord
20:00
12 Ağustos
Viktoria Plzen-Rangers
20:00
12 Ağustos
Pafos FC-Dynamo Kiev
20:00
12 Ağustos
Club Brugge-RB Salzburg
20:30
12 Ağustos
Ferencvaros-Ludogorets
21:15
12 Ağustos
Slovan Bratislava-Kairat Almaty
21:15
12 Ağustos
Benfica-Nice
22:00
12 Ağustos
FK Crvena Zvezda-Lech Poznan
22:00
12 Ağustos
Akron Togliatti-CSKA Moskova
0-047'
12 Ağustos
Zenit St. Petersburg-Kazan
18:30

Bayer Leverkusen, Ernest Poku transferini açıkladı

Bundesliga ekibi Bayer Leverkusen, AZ Alkmaar forması giyen 21 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Ernest Poku'yu kadrosuna kattı.

12 Ağustos 2025 11:15
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: bayer04.de
Bayer Leverkusen, Ernest Poku transferini açıkladı




Almanya Bundesliga takımlarından Bayer Leverkusen, kadrosunu genç bir hücum oyuncusuyla güçlendirdi.

Kulüp, Hollanda Eredivisie ekibi AZ Alkmaar'da forma giyen 21 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Ernest Poku'nun transferini resmen duyurdu.

5 YILLIK SÖZLEŞME, 10 MİLYON EURO BONSERVİS

Leverkusen, Poku ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. Transfer için AZ Alkmaar'a 10 milyon euro bonservis bedeli ödendi.

TÜRK TAKIMLARIYLA ANILDI

Poku'nun adı, transfer döneminde Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş gibi Süper Lig devleriyle de anılmıştı.

BU SEZON NE YAPTI?

Yeni sezona AZ Alkmaar ile başlayan Poku, çıktığı 4 karşılaşmada 1 gol atarken, 2 gol pası verdi. 

  
TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 1 1 0 0 4 1 3
2 Galatasaray 1 1 0 0 3 0 3
3 Göztepe 1 1 0 0 3 0 3
4 Antalyaspor 1 1 0 0 2 1 3
5 Samsunspor 1 1 0 0 2 1 3
6 Trabzonspor 1 1 0 0 1 0 3
7 Alanyaspor 0 0 0 0 0 0 0
8 Beşiktaş 0 0 0 0 0 0 0
9 Karagümrük 0 0 0 0 0 0 0
10 Fenerbahçe 0 0 0 0 0 0 0
11 Başakşehir 0 0 0 0 0 0 0
12 Kayserispor 0 0 0 0 0 0 0
13 Gençlerbirliği 1 0 0 1 1 2 0
14 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
15 Kocaelispor 1 0 0 1 0 1 0
16 Eyüpspor 1 0 0 1 1 4 0
17 Gaziantep FK 1 0 0 1 0 3 0
18 Rizespor 1 0 0 1 0 3 0
