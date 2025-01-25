Bundesliga'nın 19. haftasında Xabi Alonso'nun ekibi Bayer Leverkusen deplasmanda Marco Rose'nin yönetimindeki RB Leipzg ile 2-2 berabere kaldı.



Leipzig Stadyumu'nda oynanan maçta 2-0'lık üstünlüğünü koruyamayan Leverkusen'in gollerini 18. dakikada Patrick Schick ve 36. dakikada Aleix Garcia kaydetti.



Ev sahibi Leipzig'in gollerini ise 41. dakikada David Raum ve 84. dakikada Edmond Tapsoba kendi ağlarına gönderdi.



Bu sonuçla birlikte ligdeki 8 maçlık galibiyet serisi sona eren Bayer Leverkusen puanını 42'ye yükseltirken, RB Leipzig 32 puanda kaldı.



Ligin bir sonraki maç haftasında Bayer Leverkusen evinde Hoffenheim'ı ağırlarken, Leipzig deplasmanda Union Berlin ile karşılaşacak.



