Batuhan Şen: 'Hocam bana güveniyor'

Fatih Karagümrük'ün file bekçisi Batuhan Şen, Trabzonspor'u 4-1 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.



Genç kaleci yoğun çalışmalarının karşılığını aldıklarını belirterek, "Bu hafta çok yoğun çalıştık, çok güzel geçti maç bizim adımıza. Bunun karşılığını tam aldık diyebiliriz. Çok mutluyuz" sözlerini kullandı.



Kaleyi Viviano'dan alarak 2 haftadır kaleyi koruması ile ilgili ise Şen, "Sezon başından beri hazır olmaya çalışıyorum. Hocam da bana güvendiğini gösteriyor, ben de onun bana güvenini sahada göstermeye çalışıyorum" diye konuştu.





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