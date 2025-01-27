Batista Mendy'ye bir talip daha!

Rennes'in ardından İngiltere'den de Crystal Palace, Trabzonspor forması giyen Batista Mendy ile ilgileniyor.

, Fotoğraf; Trabzonspor.org
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Batista Mendy'ye bir talip daha!
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27 Ocak 2025 11:54
Trabzonspor'un başarılı futbolcusu Batista Mendy için Fransa dışında İngiltere'den de teklifler gelmeye başladı. Premier Lig ekibi Crystal Palace, Mendy için ilig mektubu gönderdi.

İngiliz ekibi Crystal Palace, Fransız futbolcu için 10 milyon sterlini gözden çıkardı. Ada gazeteleri, "Trabzonspor'un orta sahasında görev yapan Mendy gelişime açık ve potansiyeli yüksek bir oyuncu. Palace, transferinde ısrarcı olduğunu 10 milyon sterlinlik bir teklif yaparak gösterdi" yorumunu yaptı.

Fransız ekibi Rennes'in 12+1 milyon euroluk teklif yaptığı Mendy ile ilgilendiğini bir yazı ile Trabzonspor'a ileten Crystal Palace'ın bu konudaki ciddiyetini gösterdiği ifade edildi. 25 yaşındaki Batista Mendy 1.5 yıl önce Angers'ten 4.4 milyon euroya transfer edilmişti.

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