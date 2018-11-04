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BATE Borisov, üst üste 13. kez şampiyon

Neman Grodno'yu ağırladığı maçı 1-0 kazanan BATE, Belarus Premier Lig'de bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

Kaynak: AA
BATE Borisov, üst üste 13. kez şampiyon
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04 Kasım 2018 21:03
Belarus Premier Lig'de Neman Grodno'yu sahasında 1-0 mağlup eden BATE, bitime 3 hafta kala şampiyonluğa ulaştı.

Son yıllarda Belarus futboluna damga vuran BATE, 27. hafta maçında Neman Grodno'yu konuk etti.

BATE, karşılaşmanın 88. dakikasında Yevgeniy Berezkin'in golüyle 1-0 galip geldi.

Bu skorla puanını 69 yapan BATE, en yakın rakipleri Dinamo Minsk ve Shakhtyor Soligorsk'un önünde şampiyonluğu garantiledi. BATE, Belarus liginde peş peşe 13. olmak üzere 15. şampiyonluğunu kazandı.

 

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