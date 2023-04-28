Basketbolda yeni hafta heyecanı başlıyor

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ile Misli.com Türkiye Basketbol Ligi'nde 27. hafta karşılaşmaları oynanacak.
Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, liglerde haftanın programı şöyle:
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
29 Nisan Cumartesi:
13.00 Aliağa Petkimspor-TOFAŞ (ENKA)
15.30 Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket-Gaziantep Basketbol (Pamukkale Üniversitesi)
18.00 Onvo Büyükçekmece Basketbol-AYOS Konyaspor Basketbol (Gazanfer Bilge)
30 Nisan Pazar:
13.00 Darüşşafaka Lassa-Beşiktaş Emlakjet (Volkswagen Arena)
18.00 Frutti Extra Bursaspor-Pınar Karşıyaka (TOFAŞ)
1 Mayıs Pazartesi:
19.00 Bahçeşehir Koleji-Manisa Büyükşehir Belediyespor (Ülker Spor ve Etkinlik)
Ligde Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko ve Türk Telekom-Galatasaray Nef maçları ertelendi.
Misli.com Türkiye Basketbol Ligi
28 Nisan Cuma:
18.00 Bornova Belediyesi Karşıyaka-Ankaragücü Mamak Belediyesi (Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka)
29 Nisan Cumartesi:
14.00 Mersin Büyükşehir Belediyesi-Antalya Güneşi (Edip Buran)
15.45 Finalspor-Sigortam.Net (Naim Süleymanoğlu)
17.30 Yılyak Samsunspor Basketbol-Balıkesir Büyükşehir Belediyespor (Mustafa Dağıstanlı)
30 Nisan Pazar:
14.00 Depomaxx Haremspor-OGM Ormanspor (Şehit Mustafa Özel Spor Kompleksi)
15.45 Fenerbahçe Koleji DS Energy-Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor (Fenerbahçe Metro Enerji)
17.30 Gölbaşı Belediyesi TED Ankara Kolejliler-Akran Gemlik Basketbol (Gölbaşı)
1 Mayıs Pazartesi:
18.00 Semt77 Yalovaspor-Çağdaş Bodrumspor (90. Yıl)
Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, liglerde haftanın programı şöyle:
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
29 Nisan Cumartesi:
13.00 Aliağa Petkimspor-TOFAŞ (ENKA)
15.30 Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket-Gaziantep Basketbol (Pamukkale Üniversitesi)
18.00 Onvo Büyükçekmece Basketbol-AYOS Konyaspor Basketbol (Gazanfer Bilge)
30 Nisan Pazar:
13.00 Darüşşafaka Lassa-Beşiktaş Emlakjet (Volkswagen Arena)
18.00 Frutti Extra Bursaspor-Pınar Karşıyaka (TOFAŞ)
1 Mayıs Pazartesi:
19.00 Bahçeşehir Koleji-Manisa Büyükşehir Belediyespor (Ülker Spor ve Etkinlik)
Ligde Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko ve Türk Telekom-Galatasaray Nef maçları ertelendi.
Misli.com Türkiye Basketbol Ligi
28 Nisan Cuma:
18.00 Bornova Belediyesi Karşıyaka-Ankaragücü Mamak Belediyesi (Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka)
29 Nisan Cumartesi:
14.00 Mersin Büyükşehir Belediyesi-Antalya Güneşi (Edip Buran)
15.45 Finalspor-Sigortam.Net (Naim Süleymanoğlu)
17.30 Yılyak Samsunspor Basketbol-Balıkesir Büyükşehir Belediyespor (Mustafa Dağıstanlı)
30 Nisan Pazar:
14.00 Depomaxx Haremspor-OGM Ormanspor (Şehit Mustafa Özel Spor Kompleksi)
15.45 Fenerbahçe Koleji DS Energy-Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor (Fenerbahçe Metro Enerji)
17.30 Gölbaşı Belediyesi TED Ankara Kolejliler-Akran Gemlik Basketbol (Gölbaşı)
1 Mayıs Pazartesi:
18.00 Semt77 Yalovaspor-Çağdaş Bodrumspor (90. Yıl)
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