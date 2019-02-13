  •  
    "İstanbul'a Galatasaray'ı yenmek için geldik ve..."
  •  
    Talisca'dan Benfica için flaş Galatasaray uyarısı!
  •  
    ...Ve YASAKLI hakemler! Hangi takımlara yoklar?
  •  
    İşte Terim'in yeni sezon için istediği ilk transfer
  •  
    Beşiktaş'ın A ve B planı; Sürpriz gelişmeler var!

Basketbolda Türkiye Kupası heyecanı başlıyor

Kupada Anadolu Efes, Bahçeşehir Koleji, Beşiktaş Sompo Japan, Galatasaray Doğa Sigorta, Gaziantep Basketbol, Fenerbahçe Beko, TOFAŞ ve Türk Telekom mücadele edecek

Kaynak: AA
Basketbolda Türkiye Kupası heyecanı başlıyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
13 Şubat 2019 12:20
Basketbolda Erkekler Türkiye Kupası, bugün Ankara'da başlayacak.

Ankara Spor Salonu'nda 13-17 Şubat tarihlerinde yapılacak kupada, Anadolu Efes, Bahçeşehir Koleji, Beşiktaş Sompo Japan, Galatasaray Doğa Sigorta, Gaziantep Basketbol, Fenerbahçe Beko, TOFAŞ ve Türk Telekom takımları mücadele edecek. Karşılaşmalar, Tivibu Spor'dan canlı yayımlanacak.

Erkekler Türkiye Kupası'nın ilk 2 gün maç programı şöyle:

13 Şubat Çarşamba:
17.00 Türk Telekom-Galatasaray Doğa Sigorta
20.30 Fenerbahçe Beko-Bahçeşehir Koleji

14 Şubat Perşembe:
17.30 Anadolu Efes-Gaziantep Basketbol
20.30 TOFAŞ-Beşiktaş Sompo Japan

Erkekler Türkiye Kupası, 17 Şubat Pazar günü yapılacak müsabaka sonunda sahibini bulacak.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için